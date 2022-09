Federico II, leggere le trasformazioni del presente e proiettarsi nelle professioni del futuro: al via tre corsi (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta i suoi tre corsi di laurea magistrale in un open day che si terrà mercoledì 14 settembre, dalle 11 alle 13, nell’aula magna della sede di Vico Monte di Pietà, nel centro storico di Napoli.I corsi che presenta il Dipartimento di Scienze Sociali sono: Comunicazione pubblica, sociale e politica Sociologia digitale e analisi del web Innovazione sociale Si tratta di percorsi formativi che si sviluppano nell’area sociologica e che impiegano le teorie, i metodi e gli strumenti delle scienze sociali per la comprensione e il governo dei processi di trasformazione del mondo contemporaneo intorno a questioni cruciali che riguardano la comunicazione, il digitale e l’innovazione.I tre corsi preparano esperti in grado ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di NapoliII presenta i suoi tredi laurea magistrale in un open day che si terrà mercoledì 14 settembre, dalle 11 alle 13, nell’aula magna della sede di Vico Monte di Pietà, nel centro storico di Napoli.Iche presenta il Dipartimento di Scienze Sociali sono: Comunicazione pubblica, sociale e politica Sociologia digitale e analisi del web Innovazione sociale Si tratta di performativi che si sviluppano nell’area sociologica e che impiegano le teorie, i metodi e gli strumenti delle scienze sociali per la comprensione e il governo dei processi di trasformazione del mondo contemporaneo intorno a questioni cruciali che riguardano la comunicazione, il digitale e l’innovazione.I trepreparano esperti in grado ...

