Fagioli: 'Tifo Juve da sempre, sceglierla è stato naturale. La Cremonese...' VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) La Juve ha confermato all'interno della propria rosa il giovane centrocampista Nicolò Fagioli che oggi ha parlato in conferenza stampa:... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Laha confermato all'interno della propria rosa il giovane centrocampista Nicolòche oggi ha parlato in conferenza stampa:...

AlbOr_EsSence : RT @JuvMania: ???Nicolò #Fagioli: «Tifo #Juve per questo ho scelto la #Juventus. Essere qui da tanto tempo è un vantaggio, sappiamo cosa sig… - Moixus1970 : RT @JuvMania: ???Nicolò #Fagioli: «Tifo #Juve per questo ho scelto la #Juventus. Essere qui da tanto tempo è un vantaggio, sappiamo cosa sig… - ZonaBianconeri : RT @JuvMania: ???Nicolò #Fagioli: «Tifo #Juve per questo ho scelto la #Juventus. Essere qui da tanto tempo è un vantaggio, sappiamo cosa sig… - JuvMania : ???Nicolò #Fagioli: «Tifo #Juve per questo ho scelto la #Juventus. Essere qui da tanto tempo è un vantaggio, sappiam… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: CONFERENZA, Fagioli: “La Juve è la squadra che tifo da sempre. Il mio sogno e -