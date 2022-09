F1, Sergio Perez: “Speriamo di avere il potenziale espresso a Spa, attenzione alle Mercedes…” (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è grande fermento in casa Red Bull in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. La scuderia di Milton Keynes, infatti, è consapevole che la RB18 potrebbe dominare la scena sul tracciato di Monza, dato che si correrà su un lay-out molto simile a quello di Spa, laddove due settimane or sono arrivò addirittura la doppietta. Come se non bastasse, poi, Sergio Perez ha sempre ottenuto buoni risultati e disputato ottime prestazioni sula pista brianzola e cercherà di giocare le proprie carte per puntare al bersaglio grosso, contando anche che il suo compagno di team Max Verstappen ormai ha sigillato il suo secondo titolo iridato consecutivo. Le sue parole nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana di Monza: “Su questo tracciato ho ottimi ricordi, tra i quali il ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è grande fermento in casa Red Bull in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. La scuderia di Milton Keynes, infatti, è consapevole che la RB18 potrebbe dominare la scena sul tracciato di Monza, dato che si correrà su un lay-out molto simile a quello di Spa, laddove due settimane or sono arrivò addirittura la doppietta. Come se non bastasse, poi,ha sempre ottenuto buoni risultati e disputato ottime prestazioni sula pista brianzola e cercherà di giocare le proprie carte per puntare al bersaglio grosso, contando anche che il suo compagno di team Max Verstappen ormai ha sigillato il suo secondo titolo iridato consecutivo. Le sue parole nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana di Monza: “Su questo tracciato ho ottimi ricordi, tra i quali il ...

