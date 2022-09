F1, Mercedes: potrebbe essere Ricciardo il terzo pilota al prossimo Mondiale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Telegraph ha riferito che Daniel Ricciardo potrebbe fare il terzo pilota nel prossimo Mondiale, se la Mercedes non riuscisse a trovare un’altra guida. L’australiano è stato estromesso dalla McLaren ad un anno dalla scadenza di contratto, adesso invece potrebbe essere il prossimo obiettivo di Brackley. Il direttore esecutivo di Mercedes, Toto Wolff, ha parlato del pilota con ammirazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Telegraph ha riferito che Danielfare ilnel, se lanon riuscisse a trovare un’altra guida. L’australiano è stato estromesso dalla McLaren ad un anno dalla scadenza di contratto, adesso inveceilobiettivo di Brackley. Il direttore esecutivo di, Toto Wolff, ha parlato delcon ammirazione. SportFace.

sportface2016 : #F1, #Mercedes: potrebbe essere #Ricciardo il terzo pilota al prossimo Mondiale - SassoMarcoSF91 : Wolff: 'Il drag potrebbe penalizzarci nei prossimi appuntamenti' #F1 #Formula1 #news #newsf1 #stagione2022… - fedecaccy : @levclerc Vero, non possiamo avere la certezza che possa essere migliore. Anzi potrebbe essere ancora più disastros… - CacciottoD : @antorendina @antorendina ok che Red Bull è dominante però mai dire mai Certo in un gp lineare la vedo dura per Fer… - bradipao : @CacciottoD @antorendina Coraggio, potrebbe andarti peggio, potresti essere un tifoso Ferrari. Se non altro Mercedes è in netta risalita. -