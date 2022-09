F1, Mattia Binotto sulla graticola: la pazienza dei vertici Ferrari non può essere infinita… (Di giovedì 8 settembre 2022) Non ci sono dubbi in merito al fatto che una delle figure mediaticamente più esposte di casa Ferrari sia Mattia Binotto. L’ingegnere italo-svizzero lavora per la Scuderia di Maranello dall’ormai lontano 1995 e ne ha progressivamente scalato la gerarchia interna, sino a raggiungerne l’apice sportivo assumendo il ruolo di Team Principal nel 2019 in sostituzione di Maurizio Arrivabene. La sua “ascesa al trono” è però coincisa con una crisi tecnica del Cavallino Rampante, le cui prime avvisaglie si sono avute proprio nel 2019, stagione di livello inferiore rispetto alle due precedenti, peraltro caratterizzata dal mai del tutto chiarito affaire relativo alla power unit. Il 2020 ha rappresentato un autentico annus horribilis che ha certificato il momento di sofferenza delle Rosse. Ferrari è stata in grado di risollevarsi dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Non ci sono dubbi in merito al fatto che una delle figure mediaticamente più esposte di casasia. L’ingegnere italo-svizzero lavora per la Scuderia di Maranello dall’ormai lontano 1995 e ne ha progressivamente scalato la gerarchia interna, sino a raggiungerne l’apice sportivo assumendo il ruolo di Team Principal nel 2019 in sostituzione di Maurizio Arrivabene. La sua “ascesa al trono” è però coincisa con una crisi tecnica del Cavallino Rampante, le cui prime avvisaglie si sono avute proprio nel 2019, stagione di livello inferiore rispetto alle due precedenti, peraltro caratterizzata dal mai del tutto chiarito affaire relativo alla power unit. Il 2020 ha rappresentato un autentico annus horribilis che ha certificato il momento di sofferenza delle Rosse.è stata in grado di risollevarsi dal ...

