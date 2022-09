F1 Gp Italia, Perez: “Voglio riprovare l’emozione del podio a Monza” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Qui a Monza il podio è grandioso e i tifosi lo rendono speciale, è una forte emozione che vorrei riprovare in questo weekend. Spero che avremo un passo simile a quello di Spa, anche se penso che la pista possa essere diversa. Credo che verrà fuori una gara molto bella”. Questo il commento di Sergio Perez durante la conferenza stampa in vista del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma questo weekend sul circuito di Monza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) “Qui ailè grandioso e i tifosi lo rendono speciale, è una forte emozione che vorreiin questo weekend. Spero che avremo un passo simile a quello di Spa, anche se penso che la pista possa essere diversa. Credo che verrà fuori una gara molto bella”. Questo il commento di Sergiodurante la conferenza stampa in vista del Gran Premio d’di Formula 1, in programma questo weekend sul circuito di. SportFace.

