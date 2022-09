F1, GP Italia 2022. Ferrari, a Monza bisogna salvare la faccia. Non si può scadere nel ridicolo anche nella gara di casa! (Di giovedì 8 settembre 2022) Si era detto che il trittico rappresentato da Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza avrebbe definito i connotati del finale di stagione del Mondiale di Formula Uno. Ebbene, è proprio quello che sta avvenendo. O forse è già accaduto, perché l’esito dei due Gran Premi di casa di Max Verstappen (Belgio e Olanda) è stato eloquente. Il ventiquattrenne nativo del Limburgo è ormai privo di qualsiasi concorrenza reale nella corsa all’Iride. Il suo vantaggio su Charles Leclerc è lievitato fino a 109 punti, un margine che non consente al monegasco di nutrire alcuna speranza concreta, soprattutto perché la forbice si sta allargando progressivamente. Dunque Super Max naviga a gonfie vele verso il secondo titolo della carriera, mentre Red Bull, forte di un granitico +135, assapora già il ritorno al successo anche nel Mondiale costruttori, ambito in ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Si era detto che il trittico rappresentato da Spa-Francorchamps, Zandvoort eavrebbe definito i connotati del finale di stagione del Mondiale di Formula Uno. Ebbene, è proprio quello che sta avvenendo. O forse è già accaduto, perché l’esito dei due Gran Premi di casa di Max Verstappen (Belgio e Olanda) è stato eloquente. Il ventiquattrenne nativo del Limburgo è ormai privo di qualsiasi concorrenza realecorsa all’Iride. Il suo vantaggio su Charles Leclerc è lievitato fino a 109 punti, un margine che non consente al monegasco di nutrire alcuna speranza concreta, soprattutto perché la forbice si sta allargando progressivamente. Dunque Super Max naviga a gonfie vele verso il secondo titolo della carriera, mentre Red Bull, forte di un granitico +135, assapora già il ritorno al successonel Mondiale costruttori, ambito in ...

Agenzia_Ansa : 'L'Italia è spinta al suicidio economico dagli Usa'. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria… - borghi_claudio : Aspetta aspetta... Fonti Ue, aspettiamo ratifica Mes dell'Italia il prima possibile - Europa -… - SkyTG24 : Sanzioni Russia, Mosca: Italia spinta al suicidio economico dagli Usa - MCavicchini : RT @Pihneutro: Oggi 7 settembre 2022 in Italia viene richiesto ancora il supergreenpass per poter fare visita ai propri cari ricoverati in… - gazzettaparma : Per pochi minuti a 199,8 euro -