F1, Domenicali: "Monza? Non basta la storia, servono investimenti. Lavoriamo a GP in Africa" (Di giovedì 8 settembre 2022) Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, toccando vari temi tra cui l'evoluzione di questo sport negli ultimi anni: "Non c'è mai stato un tale interesse da parte della finanza. Siamo stati i primi a creare le bolle, aumentando l'inclusività e coinvolgendo i giovani. Ogni gara vede impiegati migliaia di addetti e l'indotto crea una ricaduta che si aggira sui 100-150 milioni". Il prossimo appuntamento stagionale è in Italia, a Monza, il cui futuro non appare particolarmente roseo: "Purtroppo la storia non basta, servono investimenti e stabilità. Ringrazio il presidente Sticchi Damiani, ma è importante cambiare marcia al fine di migliorare le infrastrutture. La gara merita assolutamente un posto in ...

