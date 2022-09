Eventi Roma – Ecco il ‘Torre Angela Urban Lab’ | un Circo internazionale che incanta la periferia capitolina

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 settembre 2022) Dedicato al tema della, TorreLab è un festival multidisciplinare, resiliente e partecipato. Caratterizzato da differenti linguaggi, spazia dalla performance al nuovo, dal teatro alle arti visive, dal videoracconto al cinema, in una visione drammaturgica innovativa e non convenzionale. Nellaest della capitale, in quell’area dell’Agrono dove già in pieno Rinascimento si estendeva la tenuta di Angelo Del Bufalo, il quartiere è uno dei più densamente abitati. Ed è qui che il TorreLab, il festival che animerà il parco di Via Calimera dal 15 al 25 settembre, attiva specifici processi di tessitura sociale e integrazione. Lo fa attraverso 3 workshop di formazione alle arti e un festival di dieci ...