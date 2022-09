(Di giovedì 8 settembre 2022), l’evento delmilanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, raggiunge la centesima edizione e per il mese digli appuntamenti. Saranno due, infatti, le date per la riapertura della stagione 2022-23: domenica 18 e domenica 25. Dal primissimo appuntamento del novembre 2014,ha consolidato il proprio format della domenica, accostandolo aglispeciali come Retrograde, Eas-Mas Shop, Swap Weekend e altri ancora. Una ricetta che mescola moda, fai da te, mercato del riciclo che strizzano l’occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, informando e sensibilizzando il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo ...

team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - G_Valditara : #Sabato #10settembre sarà una giornata ricca di eventi! Imperdibile intervento di @matteosalvinimi e del… - italiaserait : Eventi Milano – Il vintage di East Market arriva a 100 e raddoppia settembre - fbicciato1 : RT @ItaSIF: ?? È online il calendario completo delle prossime #SettimaneSRI! ?? L'11esima edizione della rassegna, promossa e organizzata da… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Germano Lanzoni e Leonardo Manera sono solo alcuni degli ospiti ?? #milano #corsico -

Eventiatmilano

...per Angelantoni Industrie che festeggia la ricorrenza del 90esimo con un secondo ciclo di... Nella primavera del 1932 Giuseppe Angelantoni iniziava ail lungo percorso della sua attività ...... East Market ha consolidato il proprio format della domenica, accostandolo aglispeciali ... Domenica 18 e domenica 25 settembre , dalle 10 alle 21, in via Mecenate, 88/A "- Ingresso Euro ... Weekend@Milano, cosa fare sabato 10 e domenica 11 settembre Milano - Il concerto evento di Jovanotti, la nona edizione del Tempo delle Donne e la settima di Fuoricinema con tantissimi ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, il Gran Premio di Formula ...East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, raggiunge la centesima edizione e per il mese di settembre raddoppia g ...