Eva Henger al Grande Fratello Vip 7? La proposta della showgirl (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante la sua breve permanenza a L’Isola dei Famosi, Eva Henger ha lasciato il segno con il Canna Gate di Francesco Monte. Anche per questo, in molti hanno pensato che l’ex naufraga sarebbe perfetta per il GF Vip di Signorini, ma difficilmente la vedremo nella prossima edizione in partenza il 19 settembre. In un’intervista rilasciata a Nuovo Eva Henger ha dichiarato che non parteciperà al GF Vip. La Henger ha spiegato che non se la sente di lasciare sua figlia Jennifer, ma ha proposto Mercedesz Henger come possibile gieffina. “No adesso non potrei partecipare. Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me. Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante la sua breve permanenza a L’Isola dei Famosi, Evaha lasciato il segno con il Canna Gate di Francesco Monte. Anche per questo, in molti hanno pensato che l’ex naufraga sarebbe perfetta per il GF Vip di Signorini, ma difficilmente la vedremo nella prossima edizione in partenza il 19 settembre. In un’intervista rilasciata a Nuovo Evaha dichiarato che non parteciperà al GF Vip. Laha spiegato che non se la sente di lasciare sua figlia Jennifer, ma ha proposto Mercedeszcome possibile gieffina. “No adesso non potrei partecipare. Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me. Vedrei bene Mercedesz all’internocasa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il ...

