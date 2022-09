Eva e Sabrina Salerno, il loro nuovo singolo è Superstars (Di giovedì 8 settembre 2022) Superstars è il nuovo singolo di Eva insieme a Sabrina Salerno, un inno alla vita in cui siamo tutti protagonisti indiscussi di storie uniche Esce venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali il singolo Superstars, terzo atto del progetto artistico di Eva con la collaborazione di un’icona straordinaria della dance music, Sabrina Salerno. L’incontro di due voci incredibili, quelle di Eva e di Sabrina, per cantare l’amore universale, senza limiti e senza tabù; un inno alla vita in cui siamo tutti Superstars, protagonisti indiscussi di storie uniche. “Ho sentito sin da subito questo brano così vicino, affine, ad una delle mie artiste preferite, la queen indiscussa della musica dance, ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)è ildi Eva insieme a, un inno alla vita in cui siamo tutti protagonisti indiscussi di storie uniche Esce venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali il, terzo atto del progetto artistico di Eva con la collaborazione di un’icona straordinaria della dance music,. L’incontro di due voci incredibili, quelle di Eva e di, per cantare l’amore universale, senza limiti e senza tabù; un inno alla vita in cui siamo tutti, protagonisti indiscussi di storie uniche. “Ho sentito sin da subito questo brano così vicino, affine, ad una delle mie artiste preferite, la queen indiscussa della musica dance, ...

