Europei di Pallanuoto, Italia ko in semifinale contro la Croazia. Azzurri ko 11-10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Si interrompe in semifinale il cammino della Nazionale maschile di Pallanuoto agli Europei di Spalato. La squadra del ct Sandro Campagna è stata sconfitta 11-10 (3-2 3-3 3-3 2-2) dalla Croazia in una... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 settembre 2022) Si interrompe inil cammino della Nazionale maschile diaglidi Spalato. La squadra del ct Sandro Campagna è stata sconfitta 11-10 (3-2 3-3 3-3 2-2) dallain una...

Italian : Europei Pallanuoto: Italia sconfitta, Croazia in finale - sportli26181512 : Europei pallanuoto, Italia-Croazia 10-11: Settebello ko in semifinale tra le polemiche: Rabbia per gli azzurri di S… - alm_94_ : Twitto della regina perché se devo twittare sulla Roma (seconda sconfitta consecutiva e prima sconfitta in Europa L… - telodogratis : Europei Pallanuoto: Italia sconfitta, Croazia in finale -