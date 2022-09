Europei basket 2022: l’Italia chiude il girone con una vittoria, Gran Bretagna battuta 90-56 (Di giovedì 8 settembre 2022) Termina 90-56 il match tra Italia ed Gran Bretagna, partita valida per la quinta giornata del gruppo C degli Europei maschili di basket 2022. Buona prestazione degli azzurri, al Forum di Assago di Milano, per chiudere nel migliore dei modi la fase a gironi della rassegna continentale e prepararsi per ad affrontare la Serbia agli ottavi di finale. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita l’Italia parte fortissimo, trascinata da un ottimo Melli e dalle triple di Fontecchio, andando avanti sul 10-0. La Gran Bretagna si sblocca dopo quattro minuti di gioco e con alcune triple, complice una difesa italiana molto leggera, si porta fino al -1. Il ritmo offensivo degli azzurri però è troppo alto per i britannici, che fanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Termina 90-56 il match tra Italia ed, partita valida per la quinta giornata del gruppo C deglimaschili di. Buona prestazione degli azzurri, al Forum di Assago di Milano, perre nel migliore dei modi la fase a gironi della rassegna continentale e prepararsi per ad affrontare la Serbia agli ottavi di finale. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitaparte fortissimo, trascinata da un ottimo Melli e dalle triple di Fontecchio, andando avanti sul 10-0. Lasi sblocca dopo quattro minuti di gioco e con alcune triple, complice una difesa italiana molto leggera, si porta fino al -1. Il ritmo offensivo degli azzurri però è troppo alto per i britannici, che fanno ...

