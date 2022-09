Europei basket 2022, Italia-Gran Bretagna: minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta II (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo sport ricorda Elisabetta II. Prima del match di basket tra Italia e Gran Bretagna alle ore 21 al Mediolanum Forum di Assago, ultima giornata del gruppo C dei Campionati Europei di basket, verrà osservato un minuto di silenzio in segno di lutto per la scomparsa della Regina. In questo momento le squadre stanno completando il riscaldamento. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo sport ricordaII. Prima del match ditraalle ore 21 al Mediolanum Forum di Assago, ultima giornata del gruppo C dei Campionatidi, verrà osservato undiin segno di lutto per la scomparsa. In questo momento le squadre stanno completando il riscaldamento. SportFace.

