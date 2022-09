Europei basket 2022: dominio Serbia con la Polonia, domenica ottavi di finale contro l’Italia (Di giovedì 8 settembre 2022) La fase a gironi degli Europei maschili di basket 2022 si è conclusa con il match tra Serbia e Polonia, vinto dai serbi per 96-69. La Serbia chiude dunque al primo posto il gruppo D e domenica agli ottavi di finale affronterà l’Italia di Gianmarco Pozzecco. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) La fase a gironi deglimaschili disi è conclusa con il match tra, vinto dai serbi per 96-69. Lachiude dunque al primo posto il gruppo D eaglidiaffronteràdi Gianmarco Pozzecco. SportFace.

