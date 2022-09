"Europa nel panico per la crisi del gas". Erdogan e l'appello al dialogo (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si trova a Zagabria e da lì lancia l'appello all'Europa esortandola al dialogo con la Russia. La situazione tra guerra e crisi energetica sta precipitando e rischia di creare grossi problemi all'Ue. "I prezzi dell'energia stanno salendo. L'Europa intera è nel panico per trovare una soluzione per l'inverno che sta arrivando. Le cifre aumentano e tutto l'Occidente ha fretta di capire come fare . Spero che i prossimi passi ci aiutino a risolvere questa crisi", ha detto Erdogan da Zagabria. Ieri anche il presidente russo Putin ha tuonato contro l'Occidente: "Limitare i prezzi del gas proveniente dalla Russia è un'assurdità senza futuro" ha avvertito lo Zar. Secondo il leader la Russia non ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyipsi trova a Zagabria e da lì lancia l'all'esortandola alcon la Russia. La situazione tra guerra eenergetica sta precipitando e rischia di creare grossi problemi all'Ue. "I prezzi dell'energia stanno salendo. L'intera è nelper trovare una soluzione per l'inverno che sta arrivando. Le cifre aumentano e tutto l'Occidente ha fretta di capire come fare . Spero che i prossimi passi ci aiutino a risolvere questa", ha dettoda Zagabria. Ieri anche il presidente russo Putin ha tuonato contro l'Occidente: "Limitare i prezzi del gas proveniente dalla Russia è un'assurdità senza futuro" ha avvertito lo Zar. Secondo il leader la Russia non ha ...

