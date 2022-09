Europa League, tutti i risultati: vincono Arsenal e Betis, pari PSV. LIVE: Man United-Real Sociedad e Monaco 0-0 (Di giovedì 8 settembre 2022) Oltre a Roma e Lazio sono altre 14 le partite in programma oggi per l'esordio stagionale dei gironi di Europa League. Alle 18.45 vince di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Oltre a Roma e Lazio sono altre 14 le partite in programma oggi per l'esordio stagionale dei gironi di. Alle 18.45 vince di...

gippu1 : In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus comb… - SkySport : ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL… - DAZN_IT : Poco più di due mesi fa, una notte magica ? La Roma vuole provarci anche in Europa League: inizia oggi l'avventura… - Gazzetta_it : Mou: 'Risultato bugiardo. Sembra che in questi ultimi giorni tutto ci vada contro' #Roma - AlessandroTullo : @SkySports avvisate Compagnoni che il Feyenoord non è stata la finalista di Europa League lo scorso anno e che la… -