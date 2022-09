EUROPA LEAGUE, ROMA CON BELOTTI DAVANTI (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella passata stagione, il Ludogorets, ha vinto il suo undicesimo scudetto di fila; nonostante questo straordinario risultato, la squadra bulgara, è stata eliminata al terzo turno preliminare della Champions LEAGUE, e per questo giocherà l’EUROPA LEAGUE per la sesta stagione di fila. In campionato, il Ludogorets, si trova al secondo posto in classifica, a un punto dalla prima, ma con due partite in meno giocate. Considerando le ultime stagioni, la squadra, rimane la favorita per la vittoria del titolo nazionale. La ROMA, arriva al debutto stagionale in EUROPA LEAGUE, dopo aver perso la sua prima partita in campionato, con l’Udinese capace di segnare quattro gol alla squadra di José Mourinho; è stata la prima volta, che una squadra allenata dal tecnico portoghese, perde una partita di ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella passata stagione, il Ludogorets, ha vinto il suo undicesimo scudetto di fila; nonostante questo straordinario risultato, la squadra bulgara, è stata eliminata al terzo turno preliminare della Champions, e per questo giocherà l’per la sesta stagione di fila. In campionato, il Ludogorets, si trova al secondo posto in classifica, a un punto dalla prima, ma con due partite in meno giocate. Considerando le ultime stagioni, la squadra, rimane la favorita per la vittoria del titolo nazionale. La, arriva al debutto stagionale in, dopo aver perso la sua prima partita in campionato, con l’Udinese capace di segnare quattro gol alla squadra di José Mourinho; è stata la prima volta, che una squadra allenata dal tecnico portoghese, perde una partita di ...

