Europa League, prima giornata: programma e diretta tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo aver assistito ad una due giorni, come sempre meravigliosa, di Champions League con quattro italiane della Serie A impegnate nella coppa dalle grandi orecchie, anche l’Europa League è pronta a scendere in campo per la prima giornata della fase a gironi. Impegnate a difendere i colori nostrani saranno Roma e Lazio che dovranno impattare al meglio in questo nuovo inizio di avventura europea. I capitolini di Josè Mourinho, detentori della prima edizione della Conference League, dovranno vedersela contro i bulgari del Ludogorets, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri sfideranno in casa il Feyenoord, finalista perdente della scorsa edizione della terza coppa continentale proprio contro i giallorossi a Tirana. Ecco il programma e dove sarà possibile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo aver assistito ad una due giorni, come sempre meravigliosa, di Championscon quattro italiane della Serie A impegnate nella coppa dalle grandi orecchie, anche l’è pronta a scendere in campo per ladella fase a gironi. Impegnate a difendere i colori nostrani saranno Roma e Lazio che dovranno impattare al meglio in questo nuovo inizio di avventura europea. I capitolini di Josè Mourinho, detentori dellaedizione della Conference, dovranno vedersela contro i bulgari del Ludogorets, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri sfideranno in casa il Feyenoord, finalista perdente della scorsa edizione della terza coppa continentale proprio contro i giallorossi a Tirana. Ecco ile dove sarà possibile ...

