Europa League | Lazio-Feyenoord 4-2

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – La Lazio sconfigge 4-2 il Feyenoord in un match valido per la prima giornata del gruppo F di Europa League disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per i padroni di casa in gol Luis Alberto al 4?, Felipe Anderson al 15? e Vecino, autore di una doppietta al 28? e al 63?. Per gli olandesi due reti di Gimenez a segno al 69? su rigore e all'88'. Nell'altra partita del girone gli austriaci dello Sturm Graz superano 1-0 i danesi del Midtjylland. La partita Pronti-via e la partita si mette subito in discesa per i biancocelesti. Tocco morbido in profondità di Vecino per Luis Alberto, che viene completamente dimenticato dai centrali difensivi del Feyenoord e da due passi buca Bijlow portando in vantaggio i padroni di casa al 4?. È arrembante, solida e sicura la partenza della squadra di ...

