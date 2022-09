EUROPA LEAGUE, DEBUTTO PER CR7 CONTRO LA REAL SOCIEDAD (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo le due sconfitte iniziali in campionato, il Manchester United, sembra aver trovato l’equilibrio giusto per tornare a vincere; infatti, nelle successive quattro partite, sono arrivate altrettante vittorie, anche CONTRO squadre di alto livello come il Liverpool e l’Arsenal. La squadra di Ten Hag, nell’ultima partita di campionato, ha battuto per 3-1 i Gunners, grazie al primo gol con la nuova maglia di Antony e alla doppietta di Rashford. I Red Devils, nel loro DEBUTTO stagionale in EUROPA LEAGUE, ospiteranno ad Old Trafford, la REAL SOCIEDAD; squadra affrontata nella stagione 20/21 e battuta per 4-0 complessivamente nella fase a eliminazione diretta di EUROPA LEAGUE. La REAL SOCIEDAD, in campionato ha trovato i tre ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo le due sconfitte iniziali in campionato, il Manchester United, sembra aver trovato l’equilibrio giusto per tornare a vincere; infatti, nelle successive quattro partite, sono arrivate altrettante vittorie, anchesquadre di alto livello come il Liverpool e l’Arsenal. La squadra di Ten Hag, nell’ultima partita di campionato, ha battuto per 3-1 i Gunners, grazie al primo gol con la nuova maglia di Antony e alla doppietta di Rashford. I Red Devils, nel lorostagionale in, ospiteranno ad Old Trafford, la; squadra affrontata nella stagione 20/21 e battuta per 4-0 complessivamente nella fase a eliminazione diretta di. La, in campionato ha trovato i tre ...

DiMarzio : #EuropaLeague | La programmazione di @SkySport per la prima giornata - LAROMA24 : Europa League, Pellegrini: 'Roma e Betis non sono favorite. Ci sono rivali difficili' #AsRoma… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL #SkyUECL #… - rn3pzc5Vx3NLUzf : RT @DiMarzio: #EuropaLeague | @OfficialSSLazio, la probabile formazione di #Sarri per la gara contro il @Feyenoord - LALAZIOMIA : Lazio, per Maximiano è la notte del riscatto -

CM.IT - Simeone, Allegri e la Juve: cosa può succedere tra un anno ... il Cholo, la prima vittoria del nuovo corso della Champions League 2022 - 2023 contro il Porto in ... tornato la stagione scorsa dove aveva dominato la Serie A senza riuscire a sbancare in Europa. La ... Pezzella si presenta: "Sono un uomo del sud e non ho esitato a scegliere Lecce" Il classe '97 nella scorsa stagione ha giocato 21 partite in serie A, 4 in Champions League e 3 in Europa League, con la maglia dell'Atalanta. Lo ha presentato il direttore sportivo del Lecce, ... Simeone, sesta coppia padre-figlio Deve averlo pensato subito Giovanni Simeone dopo il gol che ha segnato ieri sera in Champions League contro il Liverpool ... scuola italiana in Europa. Ora tocca al duo argentino con Giovanni che ha ... JOVIC, Siamo i favoriti in Europa. Voglio riscoprirmi Intervistato ai microfoni della UEFA, l'attaccante viola Luka Jovic ha analizzato diversi aspetti riguardanti la sua carriera e ciò che lo attende alla Fiorentina. Questa una parte ... ... il Cholo, la prima vittoria del nuovo corso della Champions2022 - 2023 contro il Porto in ... tornato la stagione scorsa dove aveva dominato la Serie A senza riuscire a sbancare in. La ...Il classe '97 nella scorsa stagione ha giocato 21 partite in serie A, 4 in Championse 3 in, con la maglia dell'Atalanta. Lo ha presentato il direttore sportivo del Lecce, ...Deve averlo pensato subito Giovanni Simeone dopo il gol che ha segnato ieri sera in Champions League contro il Liverpool ... scuola italiana in Europa. Ora tocca al duo argentino con Giovanni che ha ...Intervistato ai microfoni della UEFA, l'attaccante viola Luka Jovic ha analizzato diversi aspetti riguardanti la sua carriera e ciò che lo attende alla Fiorentina. Questa una parte ...