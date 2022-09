Europa League, debutto ok per Sturm Graz e Betis. Sconfitta per il Manchester United, vince l'Arsenal (Di giovedì 8 settembre 2022) Inizia con una vittoria la campagna europea dello Sturm Graz . Gli austriaci, avversari della Lazio nel gruppo F , superano 1 - 0 i danesi del Midtjylland : decisivo il gol del classe 2003 Emegha . ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022) Inizia con una vittoria la campagna europea dello. Gli austriaci, avversari della Lazio nel gruppo F , superano 1 - 0 i danesi del Midtjylland : decisivo il gol del classe 2003 Emegha . ...

gippu1 : In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus comb… - OptaPaolo : 3' 03'' - Quello di Luis Alberto contro il Feyenoord (3’,03”) è il secondo gol più veloce segnato dalla Lazio in Eu… - SkySport : ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL… - ATastyTorta : RT @gippu1: In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus combattuta e per… - LazioNews_24 : Sarri nella conferenza post #LazioFeyenoord -