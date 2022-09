Ergastolo ostativo: Conte, 'ennesimo schiaffo, boss mafia via da carceri problema solo M5S?' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "boss mafiosi e condannati per reati gravi che escono tranquillamente dal carcere per i benefici penitenziari? E' un problema solo per il Movimento 5 Stelle, per altri partiti non è una urgenza. Lo diciamo da mesi e ieri e' arrivato l'ennesimo schiaffo. Questo Parlamento perde l'ennesima occasione per portare in Senato la legge sull'Ergastolo ostativo e farle tagliare il traguardo. Evidentemente per le altre forze politiche la lotta per la giustizia e contro la criminalità si può anche accantonare". Lo scrive su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "mafiosi e condannati per reati gravi che escono tranquillamente dal carcere per i benefici penitenziari? E' unper il Movimento 5 Stelle, per altri partiti non è una urgenza. Lo diciamo da mesi e ieri e' arrivato l'. Questo Parlamento perde l'ennesima occasione per portare in Senato la legge sull'e farle tagliare il traguardo. Evidentemente per le altre forze politiche la lotta per la giustizia e contro la criminalità si può anche accantonare". Lo scrive su Facebook il presidente del, Giuseppe

