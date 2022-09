Erdogan in tour nei Balcani tra diplomazia e relazioni commerciali. E minaccia un’azione militare contro la Grecia (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre gli occhi dei paesi europei sono puntati sull’Ucraina, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sta portando avanti un tour diplomatico tra Bosnia, Serbia e Croazia. I paesi Balcanici sono da sempre un’area importante per la Turchia dal punto di vista politico, culturale e anche geografico in quanto porta di accesso all’Europa, ed Erdogan sa bene che mantenere salda la presa sull’ex Jugoslavia è importante per gli interessi del suo paese. Il presidente d’altronde ha sempre dedicato grande attenzione al versante est del Vecchio continente, facendo sapientemente leva sui legami storici così come sulla comune appartenenza religiosa di una parte della popolazione di quegli Stati un tempo parte dell’Impero ottomano. Ma a fare il gioco della Turchia sono principalmente le relazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre gli occhi dei paesi europei sono puntati sull’Ucraina, il presidente turco Recep Tayyipsta portando avanti undiplomatico tra Bosnia, Serbia e Croazia. I paesici sono da sempre un’area importante per la Turchia dal punto di vista politico, culturale e anche geografico in quanto porta di accesso all’Europa, edsa bene che mantenere salda la presa sull’ex Jugoslavia è importante per gli interessi del suo paese. Il presidente d’altronde ha sempre dedicato grande attenzione al versante est del Vecchio continente, facendo sapientemente leva sui legami storici così come sulla comune appartenenza religiosa di una parte della popolazione di quegli Stati un tempo parte dell’Impero ottomano. Ma a fare il gioco della Turchia sono principalmente le...

LaVeritaWeb : Il sultano ha iniziato un tour ufficiale in Bosnia, Serbia e Croazia. Vuole espandere l’influenza di Ankara non sol… - fattoquotidiano : Erdogan in tour nei Balcani tra diplomazia e relazioni commerciali. E minaccia un’azione militare contro la Grecia - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: 1-#Erdogan in visita in #Serbia,al Business Forum #Turchia-Serbia a Belgrado, come parte del suo tour nei Balcani:'Ci… - paoloigna1 : RT @MarianoGiustino: 1-#Erdogan in visita in #Serbia,al Business Forum #Turchia-Serbia a Belgrado, come parte del suo tour nei Balcani:'Ci… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: 1-#Erdogan in visita in #Serbia,al Business Forum #Turchia-Serbia a Belgrado, come parte del suo tour nei Balcani:'Ci… -