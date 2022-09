Era attesa l’anno scorso, è arrivata oggi: l’iPhone dimostra di poter fare a meno dell’operatore di telefonia (Di giovedì 8 settembre 2022) Messaggi dallo spazio. Lo avevamo in qualche modo intuito già lo scorso anno, andando a seguire alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori: durante l’evento di Cupertino del 2021, tuttavia, non c’era stata traccia di quella innovazione che, invece, è stata presentata ieri da Tim Cook, nel primo Apple Event in presenza dopo la pandemia di coronavirus. Si tratta dei messaggi satellitari della Apple, che potranno essere inviati dai nuovi iPhone 14 (e Plus) anche in assenza di connettività. Il primo passo dell’azienda verso il progressivo affrancamento dagli operatori di telefonia mobile. LEGGI ANCHE > Apple sta preparando il suo scacco matto alle compagnie telefoniche Messaggi satellitari Apple, come funzioneranno Nei nuovi smartphone, infatti, sono state inserite delle antenne apposite che possono collegarsi direttamente con i satelliti. Secondo le ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022) Messaggi dallo spazio. Lo avevamo in qualche modo intuito già loanno, andando a seguire alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori: durante l’evento di Cupertino del 2021, tuttavia, non c’era stata traccia di quella innovazione che, invece, è stata presentata ieri da Tim Cook, nel primo Apple Event in presenza dopo la pandemia di coronavirus. Si tratta dei messaggi satellitari della Apple, che potranno essere inviati dai nuovi iPhone 14 (e Plus) anche in assenza di connettività. Il primo passo dell’azienda verso il progressivo affrancamento dagli operatori dimobile. LEGGI ANCHE > Apple sta preparando il suo scacco matto alle compagnie telefoniche Messaggi satellitari Apple, come funzioneranno Nei nuovi smartphone, infatti, sono state inserite delle antenne apposite che possono collegarsi direttamente con i satelliti. Secondo le ...

