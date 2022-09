Entro il 2030 asilo nido per almeno il 50% dei bambini sotto i 3 anni (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - I Paesi membri dell'Ue sono chiamati ad agire in modo che, Entro il 2030, almeno il 50% dei bambini di età inferiore ai 3 anni e il 96% di quelli tra i 3 anni e l'età di inizio dell'istruzione primaria obbligatoria ricevano un'educazione e un'assistenza per la prima infanzia. Sono i nuovi target che la Commissione europea raccomanda ai Paesi Ue rivedendo gli obiettivi di Barcellona del 2002 in materia di educazione e cura della prima infanzia, che chiedevano di dare assistenza all'infanzia al 33% dei bambini sotto i 3 anni e al 90% dei bambini dai 3 anni fino all'età dell'obbligo scolastico. Il testo accompagna quella che è la comunicazione più ampia della Commissione europea sui servizi di ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - I Paesi membri dell'Ue sono chiamati ad agire in modo che,ilil 50% deidi età inferiore ai 3e il 96% di quelli tra i 3e l'età di inizio dell'istruzione primaria obbligatoria ricevano un'educazione e un'assistenza per la prima infanzia. Sono i nuovi target che la Commissione europea raccomanda ai Paesi Ue rivedendo gli obiettivi di Barcellona del 2002 in materia di educazione e cura della prima infanzia, che chiedevano di dare assistenza all'infanzia al 33% deii 3e al 90% deidai 3fino all'età dell'obbligo scolastico. Il testo accompagna quella che è la comunicazione più ampia della Commissione europea sui servizi di ...

