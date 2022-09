Energia, Procaccini: "L'Ue non agisce perche' alcuni Paesi glielo impediscono" (Di giovedì 8 settembre 2022) "Qui siamo in enorme ritardo. Si continua a ragionare per ipotesi e non si agisce. L'Unione europea non prende decisioni perche' alcuni Paesi non vogliono che vengano prese, e non parlo dei soliti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) "Qui siamo in enorme ritardo. Si continua a ragionare per ipotesi e non si. L'Unione europea non prende decisioninon vogliono che vengano prese, e non parlo dei soliti ...

FratellidItalia : Energia, Procaccini: Di Maio finge di non sapere che in Europa sono i governi di sinistra ad opporsi al tetto al pr… - robertomenia : RT @fdieuropa: ?? ENERGIA @NProcaccini : “UE DECIDA SUBITO SU TETTO PREZZO GAS EURODEPUTATO: ALCUNI STATI VOGLIONO CHE NON SI PREDANO DECISI… - FratellidItalia : RT @fdieuropa: ?? ENERGIA @NProcaccini : “UE DECIDA SUBITO SU TETTO PREZZO GAS EURODEPUTATO: ALCUNI STATI VOGLIONO CHE NON SI PREDANO DECISI… - fdieuropa : ?? ENERGIA @NProcaccini : “UE DECIDA SUBITO SU TETTO PREZZO GAS EURODEPUTATO: ALCUNI STATI VOGLIONO CHE NON SI PREDA… - PoliticaNewsNow : Caro energia, Procaccini (FDI): 'Il Governo si dimentica dei decreti attuativi, i soldi svaniscono e le imprese chi… -