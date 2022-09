Energia: Letta, 'senza intervento Ue sostanziale rischiamo perdita competitività disastrosa' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Se a livello europeo non c'è un intervento per dare una direzione di marcia diversa in modo sostanziale ci troviamo di fronte a una perdita strutturale di competitività europea disastrosa. Perchè i nostri competitor, come gli Stati Uniti, non hanno i problemi che abbiamo noi". Lo ha detto Enrico Letta a Confcommercio parlando del caro Energia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Se a livello europeo non c'è unper dare una direzione di marcia diversa in modoci troviamo di fronte a unastrutturale dieuropea. Perchè i nostri competitor, come gli Stati Uniti, non hanno i problemi che abbiamo noi". Lo ha detto Enricoa Confcommercio parlando del caro

