Energia: Coop, entro Natale 1/3 italiani non coprirà spese (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 57% degli italiani è in difficoltà a pagare l'affitto, il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento e, se si restringe il campo a luce e gas, un italiano su 3 entro Natale potrebbe non ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 57% degliè in difficoltà a pagare l'affitto, il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento e, se si restringe il campo a luce e gas, un italiano su 3potrebbe non ...

MediasetTgcom24 : Rapporto Coop: un italiano su tre faticherà a pagare le spese entro Natale #rapportocoop2002 #energia #italia… - RapportoCoop : RT @repubblica: Energia, il rapporto Coop: una famiglia su tre farà fatica a pagare le bollette di luce e gas - fisco24_info : Energia: Coop, entro Natale 1/3 italiani non coprirà spese: Rapporto, il 68% dei cittadini è già in 'spending revie… - zazoomblog : Pedroni: entro 15 giorni al via piano risparmio energia supermercati Coop - #Pedroni: #entro #giorni #piano - RapportoCoop : RT @Gdoweek: #rappcoop22 Marco #Pedroni @Coopitalia A fronte di un aumento medio generale dei listini di 10 punti, #Coop ha riversato il 3,… -