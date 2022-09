Energia, Bordoni (Lega): “Intervenire subito per proteggere il commercio dal rischio usura” (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – “Fermiamo subito la strage di bar e ristoranti a Roma. Su 12mila attività commerciali, 1.800 sono in vendita. Strozzate da debiti, dal caro bolletta, da tasse e burocrazia opprimenti. E con il rischio chiusura, arrivano gli usurai e la criminalità. Una situazione insostenibile non solo nelle periferie della Capitale ma in tante città italiane. Dobbiamo muoverci subito, fare presto e bene”, lo scrive in una nota Davide Bordoni, candidato con la Lega in Senato nella circoscrizione Lazio 1. “Serve subito uno scudo europeo – sottolinea Bordoni – e che il governo intervenga per decreto difendendo famiglie, imprese e commercio dalla crisi. Dobbiamo valorizzare il Fondo antiusura e favorire l’accesso ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – “Fermiamola strage di bar e ristoranti a Roma. Su 12mila attività commerciali, 1.800 sono in vendita. Strozzate da debiti, dal caro bolletta, da tasse e burocrazia opprimenti. E con ilchi, arrivano glii e la criminalità. Una situazione insostenibile non solo nelle periferie della Capitale ma in tante città italiane. Dobbiamo muoverci, fare presto e bene”, lo scrive in una nota Davide, candidato con lain Senato nella circoscrizione Lazio 1. “Serveuno scudo europeo – sottolinea– e che il governo intervenga per decreto difendendo famiglie, imprese edalla crisi. Dobbiamo valorizzare il Fondo antie favorire l’accesso ...

