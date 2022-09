Empoli, infortunio per Mattia Destro. Gli esami: “C’è lesione di basso grado” (Di giovedì 8 settembre 2022) Si ferma Mattia Destro in casa Empoli. La società toscana “comunica che gli esami effettuati sul calciatore Mattia Destro hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro“. L’attaccante salterà la gara da ex con la Roma e dovrà probabilmente restare fermo per circa due settimane. Si scaldano Satriano e Lammers al suo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Si fermain casa. La società toscana “comunica che glieffettuati sul calciatorehanno evidenziato unadial retto femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro“. L’attaccante salterà la gara da ex con la Roma e dovrà probabilmente restare fermo per circa due settimane. Si scaldano Satriano e Lammers al suo posto. SportFace.

