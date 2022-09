Emma Marrone svela come è morto il papà: la causa di morte, poi l’appello potente della cantante. Il video (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla morte del padre, Emma Marrone rompe il silenzio e pubblica un video sul suo profilo Instagram. Due le principali motivazioni del video: smentire le illazioni fatte sulle cause di morte del padre, fare un appello in sostegno delle cure per la malattia che lo ha colpito. Emma Marrone, il grazie ai fan per il sostegno e la polemica contro chi sta “speculando” “Ciao a tutti – esordisce Emma – ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e della mia famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi i giorni così difficili e dolorosi”. La cantante coglie l’occasione per smentire tutte le voci messe in giro dai detrattori nelle ultime ore, che assocerebbero la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalladel padre,rompe il silenzio e pubblica unsul suo profilo Instagram. Due le principali motivazioni del: smentire le illazioni fatte sulle cause didel padre, fare un appello in sostegno delle cure per la malattia che lo ha colpito., il grazie ai fan per il sostegno e la polemica contro chi sta “speculando” “Ciao a tutti – esordisce– ci tenevo a ringraziarvi da parte mia emia famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi i giorni così difficili e dolorosi”. Lacoglie l’occasione per smentire tutte le voci messe in giro dai detrattori nelle ultime ore, che assocerebbero la ...

