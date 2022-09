Emma Marrone, scatta la denuncia: “Mi rivolgo a quelli che…”. Parole al vetriolo – VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) La famosa cantante salentina, proprio nelle ultime ore, ha voluto parlare di qualcosa di veramente molto importante. Emma Marrone è una cantante nota ormai da diversi anni che ha esordito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 settembre 2022) La famosa cantante salentina, proprio nelle ultime ore, ha voluto parlare di qualcosa di veramente molto importante.è una cantante nota ormai da diversi anni che ha esordito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

DavidPuente : No vax sciacalli - Corriere : Emma Marrone sui social: «Basta speculazioni sul vaccino, mio papà è morto di leucemia» - repubblica : Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre, il vaccino anti-covid non c'entra con la sua morte' [a cura di reda… - RegalinoV : Emma Marrone svela il vero motivo della morte del padre: tra le cause non c’è il Covid - Luxgraph : Emma Marrone: «Basta speculazioni su mio padre, il vaccino non c'entra con la sua morte» #corriere #news #2022… -