Emma Marrone: “Mio padre morto di leucemia, basta illazioni su vaccini” (Di giovedì 8 settembre 2022) Emma Marrone non ci sta. A pochi giorni dalla morte del padre Rosario, a causa di una lunga malattia, la cantante torna sul tema per precisare le ragioni del decesso del genitore e smentire alcune illazioni. “Volevo ringraziarvi da parte mia e della mia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 settembre 2022)non ci sta. A pochi giorni dalla morte delRosario, a causa di una lunga malattia, la cantante torna sul tema per precisare le ragioni del decesso del genitore e smentire alcune. “Volevo ringraziarvi da parte mia e della mia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DavidPuente : No vax sciacalli - Corriere : Emma Marrone sui social: «Basta speculazioni sul vaccino, mio papà è morto di leucemia» - repubblica : Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre, il vaccino anti-covid non c'entra con la sua morte' [a cura di reda… - IlnazionalistaD : RT @LaStampa: Emma Marrone: 'Mio papà morto non per colpa dei vaccini, ma di leucemia' - faustomaroccia : Emma Marrone: 'Mio papà morto non per colpa dei vaccini, ma di leucemia' 07 Sep 2022 -