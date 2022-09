Emma Marrone filmata durante i funerali del papà Rosario: «Avete offeso la nostra dignità». Poi, la frase sui vaccini (Di giovedì 8 settembre 2022) Emma Marrone ha condiviso un video che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tre milioni di utenti che l’hanno visualizzato. Il Comune di Aradeo aveva annunciato la scomparsa del papà Rosario non specificandone il motivo, Emma dopo tre giorni ha rivelato la causa del decesso: la leucemia, malattia contro la quale il papà della cantante stava combattendo già da ottobre scorso. Emma in un momento così doloroso ha voluto ringraziare per tutti i messaggi di cordoglio ricevuti. Poi, visibilmente provata, ha cercato di sensibilizzare il pubblico a riflettere sulla necessità di incrementare le donazioni di midollo osseo. La frase sui vaccini Emma, inoltre, si è scagliata contro tutte le presunte offese e illazioni comparse ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 8 settembre 2022)ha condiviso un video che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tre milioni di utenti che l’hanno visualizzato. Il Comune di Aradeo aveva annunciato la scomparsa delnon specificandone il motivo,dopo tre giorni ha rivelato la causa del decesso: la leucemia, malattia contro la quale ildella cantante stava combattendo già da ottobre scorso.in un momento così doloroso ha voluto ringraziare per tutti i messaggi di cordoglio ricevuti. Poi, visibilmente provata, ha cercato di sensibilizzare il pubblico a riflettere sulla necessità di incrementare le donazioni di midollo osseo. Lasui, inoltre, si è scagliata contro tutte le presunte offese e illazioni comparse ...

