Emma Marrone , dopo la morte del padre la triste rivelazione: “La leucemia…” (Di giovedì 8 settembre 2022) Emma Marrone ed il dolore per la scomparsa del padre Rosario. E’ arrivata anche una terribile rivelazione della cantante Sono ore di sicuro turbolente per Emma Marrone. La cantante amatissima dal pubblico, infatti, sta affrontando il dramma del lutto che ha colpito la sua famiglia. La scomparsa del padre Rosario rappresenta un dolore terrible che la cantante sta cercando di affrontare insieme alla sua famiglia. Non è di certo il primo evento traumatico che la cantante vive nella sua vita, come già testimoniato anche da lei stessa. La lotta contro il tumore ha rappresentato un elemento centrale nella vita della Marrone in questi anni, e cosi sono arrivati anche momenti di grande difficoltà che Emma ha dovuto vivere facendosi forza e ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 8 settembre 2022)ed il dolore per la scomparsa delRosario. E’ arrivata anche una terribiledella cantante Sono ore di sicuro turbolente per. La cantante amatissima dal pubblico, infatti, sta affrontando il dramma del lutto che ha colpito la sua famiglia. La scomparsa delRosario rappresenta un dolore terrible che la cantante sta cercando di affrontare insieme alla sua famiglia. Non è di certo il primo evento traumatico che la cantante vive nella sua vita, come già testimoniato anche da lei stessa. La lotta contro il tumore ha rappresentato un elemento centrale nella vita dellain questi anni, e cosi sono arrivati anche momenti di grande difficoltà cheha dovuto vivere facendosi forza e ...

DavidPuente : No vax sciacalli - repubblica : Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre, il vaccino anti-covid non c'entra con la sua morte' [a cura di reda… - Corriere : Emma Marrone sui social: «Basta speculazioni sul vaccino, mio papà è morto di leucemia» - RoncatoAgnese : RT @VanityFairIt: Con un video sul suo profilo Instagram, la cantante - che pochi giorni fa ha perso il padre a causa di una leucemia - si… - OssaniAnna : RT @repubblica: Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre, il vaccino anti-covid non c'entra con la sua morte' [a cura di redazione sp… -