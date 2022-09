Emergenza gas: i 5 punti al vaglio della Commissione Ue (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre secondo Vladimir Putin “quella europea è una stupidità senza futuro”, L’Europa si prepara a rispondere per diminuire sempre più la dipendenza dal gas russo e allo stesso tempo far fronte al caro energetico. Le misure di Emergenza della Commissione europea vertono su cinque punti: la riduzione dei consumi di elettricità, il price cap, il contributo di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre secondo Vladimir Putin “quella europea è una stupidità senza futuro”, L’Europa si prepara a rispondere per diminuire sempre più la dipendenza dal gas russo e allo stesso tempo far fronte al caro energetico. Le misure dieuropea vertono su cinque: la riduzione dei consumi di elettricità, il price cap, il contributo di L'articolo proviene da Inews24.it.

GianniGirotto : Per l'emergenza #gas l'Italia ha speso sinora circa €50miliardi. Se li avessimo investiti (non spesi) sulle… - pdnetwork : Il Governo Draghi ha stanziato 43 mld per l’emergenza. Ora si sta muovendo a livello europeo per un tetto al prezzo… - NicolaPorro : ?? Le responsabilità di Letta sull’emergenza gas, la situazione paradossale di Eni e il #FestivaldiVenezia contro la… - StivalDaniele : RT @freedomnopass: Ascoltate bene cosa dice Von der Leyen: 'Dobbiammo ABBASSARE LA CURVA ed evitare il picco di domanda [di gas e elettric… - OlandeseVolan : RT @freedomnopass: Ascoltate bene cosa dice Von der Leyen: 'Dobbiammo ABBASSARE LA CURVA ed evitare il picco di domanda [di gas e elettric… -