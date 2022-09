Emergenza climatica, nel Comasco frane e allagamenti. Anche Livorno sott’acqua. Tromba d’aria a Verona, Civitavecchia e sul Garda (Di giovedì 8 settembre 2022) Penisola divisa tra ondate di calore e forte maltempo. Una perturbazione atlantica ha portato un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni del Nord e localmente al Centro, in particolare sul versante tirrenico ma con qualche acquazzone in transito Anche verso le adriatiche. La perturbazione atlantica è associata al Ciclone Peggy: la bassa pressione ha stazionato una settimana sulle Isole Britanniche e nelle ultime 24 ore ha iniziato a spostarsi verso Est. Nel suo nuovo movimento causerà piogge e temporali intensi sull’Europa Centrale e sull’Italia centro-settentrionale. Allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e Veneto, che già nella mattinata di oggi, 8 settembre, sono state colpite da trombe d’aria e nubifragi. Strade allagate e alberi caduti Anche a Livorno. Allerta gialla in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Penisola divisa tra ondate di calore e forte maltempo. Una perturbazione atlantica ha portato un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni del Nord e localmente al Centro, in particolare sul versante tirrenico ma con qualche acquazzone in transitoverso le adriatiche. La perturbazione atlantica è associata al Ciclone Peggy: la bassa pressione ha stazionato una settimana sulle Isole Britanniche e nelle ultime 24 ore ha iniziato a spostarsi verso Est. Nel suo nuovo movimento causerà piogge e temporali intensi sull’Europa Centrale e sull’Italia centro-settentrionale. Allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e Veneto, che già nella mattinata di oggi, 8 settembre, sono state colpite da trombee nubifragi. Strade allagate e alberi caduti. Allerta gialla in ...

