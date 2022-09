Elodie contro il bullismo: “Ho preso un ragazzino e l’ho sbattuto fisicamente al muro per difendere due anziani” e conferma il flirt con Andrea Iannone (Di giovedì 8 settembre 2022) Elodie ha sempre avuto a cuore i più deboli, i diritti della comunità LGBTQ+ e dove c’è ingiustizia corre subito in aiuto e, spesso, lo fa silenziosamente e agendo. Un po’ quello che è accaduto a Milano, dove l’artista vive. “Sono bulla coi bulli. – ha confessato a Vanity Fair – poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni? Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”. Dopo il passaggio sul red carpet a Venezia per presentare il film Ti Mangio Il Cuore nelle sale dal 22 settembre, Elodie è tornata a dire la sua sul termine “devianze”, usato da Giorgia Meloni in un suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)ha sempre avuto a cuore i più deboli, i diritti della comunità LGBTQ+ e dove c’è ingiustizia corre subito in aiuto e, spesso, lo fa silenziosamente e agendo. Un po’ quello che è accaduto a Milano, dove l’artista vive. “Sono bulla coi bulli. – ha confessato a Vanity Fair – poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di, e sono diventata pazza. Ne houno eal: ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni? Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”. Dopo il passaggio sul red carpet a Venezia per presentare il film Ti Mangio Il Cuore nelle sale dal 22 settembre,è tornata a dire la sua sul termine “devianze”, usato da Giorgia Meloni in un suo ...

SimoneAlliva : Facci su Libero si sente brillantissimo e scrive un commento contro #Elodie: 'Elochì' Ok, negli anni 90 l'impermea… - FQMagazineit : Elodie contro il bullismo: “Ho preso un ragazzino e l’ho sbattuto fisicamente al muro per difendere due anziani” e… - AlessandraSzago : RT @lefrasidiosho: Premetto che non ho nulla contro la Meloni, ma se a #Elodie non piace, io trovo sia giusto che si annullino le elezioni - ilTeneggio : RT @lefrasidiosho: Premetto che non ho nulla contro la Meloni, ma se a #Elodie non piace, io trovo sia giusto che si annullino le elezioni - gaeden62 : RT @lefrasidiosho: Premetto che non ho nulla contro la Meloni, ma se a #Elodie non piace, io trovo sia giusto che si annullino le elezioni -