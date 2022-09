Elisabetta II | l’abbraccio dell’Italia alla sovrana innamorata del nostro Paese

(Di giovedì 8 settembre 2022) La ReginaII ha amato l’Italia e l’ha visitata cinque volte: una da principessa e quattro da. L’ultima nel 2014, quando ad accoglierla al Quirinale c’era il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. “La Regina è morta in pace a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani.” Così sugli account social ufficiali della Royal Family è apparsa la notizia della morte dellabritannica più longeva di sempre nel tardo pomeriggio dell’8 settembre. E l’annuncio che il principe Carlo è diventato Re e che Camilla è Regina Consorte.II con Giorgio Napolitano nel 2014si è spenta nella residenza scozzese estiva del castello di di Balmoral, presenti tutti i membri della Famiglia Reale. ...

