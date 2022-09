Elisabetta: Europa League, Manchester United in campo con il lutto al braccio (Di giovedì 8 settembre 2022) Manchester, 8 set. - (Adnkronos) - Il Manchester United è sceso in campo con il lutto al braccio nella sfida di Europa League in casa contro la Real Sociedad, in onore di Elisabetta II, morta oggi all'età di 96 anni. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022), 8 set. - (Adnkronos) - Ilè sceso incon ilalnella sfida diin casa contro la Real Sociedad, in onore diII, morta oggi all'età di 96 anni. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio.

