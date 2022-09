Elisabetta Canalis, trasparenza totale in lingerie: “Meglio di un bonifico” – FOTO (Di giovedì 8 settembre 2022) Elisabetta Canalis sfodera tutto il suo fascino provocante in una serie di scatti più illegali che mai, la visione delle sue curve è da urlo. Quando sui social scende in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 settembre 2022)sfodera tutto il suo fascino provocante in una serie di scatti più illegali che mai, la visione delle sue curve è da urlo. Quando sui social scende in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ilverogio : @tajaliga @pasquino2000 Molto Elisabetta Canalis quando dice 'Grazie, Eli!' nello spot dell'acqua minerale... - giangi79 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? - nikky32704095 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? - Silvano67864159 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? - michael8716 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? -