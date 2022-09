Elezioni | Virzì | ' in campagna elettorale politici parlano solo di loro stessi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Venezia, 7 set. (Adnkronos) - In questi giorni “siamo sottoposti allo spettacolo della propagandae quello che colpisce è che sembra che parlinodi, dellealleanze, deirapporti personali, di punti percentuale, e cercano di cavalcare il consenso agitando paure”. Così Paolointerviene sulla attuale, nel corso di un incontro con i giornalisti per la presentazione del suo film ‘Siccità' alla Mostra del Cinema di Venezia. “Sembra difficile fare due passi indietro per guardare la cosa un po' più da lontano -spiega il regista, che ha ambientato il suo film sullo sfondo di una Roma apocalittica e secca nella quale non piove da tre anni- e dire: ma di cosa stiamo parlando? Ma ...