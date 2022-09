Elezioni, Vacca (Impegno Civico): “Salario minimo ed equo obiettivi da raggiungere per dare dignità al lavoro e un futuro ai giovani” (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Un Paese in cui esistono ancora oggi paghe che non consentono di vivere dignitosamente non è un Paese che può definirsi civile. E lo stesso vale per un Paese che non riesce a trattenere i suoi talenti migliori. Per questo noi di Impegno Civico insistiamo molto sulla necessità di introdurre un Salario minimo e contestualmente un Salario equo”. Lo afferma Gianluca Vacca, candidato di Impegno Civico alla Camera dei Deputati. “Non è accettabile che in Italia ci sia ancora chi lavora per 2-3 euro l’ora o comunque sotto una soglia che garantisca la dignità delle persone – aggiunge – Secondo l’ultimo report di “In-work poverty in the EU” in Italia l’11,7% dei lavoratori dipendenti riceve un Salario ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Un Paese in cui esistono ancora oggi paghe che non consentono di vivere dignitosamente non è un Paese che può definirsi civile. E lo stesso vale per un Paese che non riesce a trattenere i suoi talenti migliori. Per questo noi diinsistiamo molto sulla necessità di introdurre une contestualmente un”. Lo afferma Gianluca, candidato dialla Camera dei Deputati. “Non è accettabile che in Italia ci sia ancora chi lavora per 2-3 euro l’ora o comunque sotto una soglia che garantisca ladelle persone – aggiunge – Secondo l’ultimo report di “In-work poverty in the EU” in Italia l’11,7% dei lavoratori dipendenti riceve un...

