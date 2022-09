Elezioni | Saeli +Europa | ' i giovani guardano a noi | di Meloni non mi fido' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - E' una storica dell'arte ma si sta anche laureando in Giurisprudenza. Lavora con altri 3 soci, tutti under 35, in un'azienda agricola che produce olio biologico, a Scillato nelle 'sue' Madonie. Maria, classe 1988, è la candidata di Più Europa a Bagheria ed è anche la tesoriera -la più giovane tra le forze politiche- del partito guidato da Benedetto Della Vedova e Emma Bonino. "Come la vedo? Sono fiduciosa. E' una campagna complicata ma entusiasmante e per noi siciliani doppia: politiche e regionali con il sostegno a Caterina Chinnici, una donna che saprà dare il massimo". La tv e i social sono per la campagna elettorale dei big ma sul territorio, "è tutta in presenza, un incontro dopo l'altro a battere tutto il collegio", spiegaall'Adnkronos appena uscita da un'iniziativa con imprenditori della zona della ...