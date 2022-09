Elezioni: Renzi, partita è o Meloni o Draghi (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Corriere.it. "A Letta che dice chi vota terzo polo vota Meloni dico: chi vota Pd vota Di Maio e Fratoianni. Di Maio, che ha cambiato posizione mille volte ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, a Corriere.it. "A Letta che dice chi vota terzo polo votadico: chi vota Pd vota Di Maio e Fratoianni. Di Maio, che ha cambiato posizione mille volte ...

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - DiNucciDario : RT @EnricoBorghi1: Nel giro di tre giorni Calenda ha aperto ad un governo con Meloni,e Renzi lo ha immediatamente stoppato;ha aperto allo s… - iconanews : Elezioni: Renzi, partita è o Meloni o Draghi - gcarlo62 : @iamvertical @the_highsparrow Forse il PD perderà le elezioni, ma è arrivato il momento di avere coalizioni coese.… -