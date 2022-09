Elezioni: Renzi, 'incredibile Letta, ora si sta facendo prendere in giro dalla Meloni' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "E' incredibile l'atteggiamento di Letta, la Meloni dice 'grazie Enrì'. Si sta facendo prendere in giro dalla Meloni tale e tanta è l'intensità di quanto sta lavorando per lei". Lo dice Matteo Renzi a Corriere.it Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "E'l'atteggiamento di, ladice 'grazie Enrì'. Si staintale e tanta è l'intensità di quanto sta lavorando per lei". Lo dice Matteoa Corriere.it

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - infoitinterno : Elezioni, Renzi “Solo Azione e Italia Viva sostengono l’agenda Draghi” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Renzi 'Solo Azione e Italia Viva sostengono l'agenda Draghi' - -