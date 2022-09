Elezioni Regionali, Renato Schifani avanti in Sicilia (Di giovedì 8 settembre 2022) Renato Schifani è avanti sugli altri candidati alla presidenza della Regione Sicilia. E' quanto emerge dalla rilevazione effettuata dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi pubblicata da "Porta a Porta". Il candidato del centrodestra sarebbe avanti con il 42% dei consensi. Secondo il sondaggio Noto, Schifani sarebbe seguito da Caterina Chinnici (Centrosinistra) con il 25%, Nuccio di Paola (M5S) con il 15%, Cateno De Luca (Indipendente), con il 12% e Gaetano Armao (Terzo Polo) con il 4%. Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022)sugli altri candidati alla presidenza della Regione. E' quanto emerge dalla rilevazione effettuata dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi pubblicata da "Porta a Porta". Il candidato del centrodestra sarebbecon il 42% dei consensi. Secondo il sondaggio Noto,sarebbe seguito da Caterina Chinnici (Centrosinistra) con il 25%, Nuccio di Paola (M5S) con il 15%, Cateno De Luca (Indipendente), con il 12% e Gaetano Armao (Terzo Polo) con il 4%.

