Elezioni politiche: si intensificano in Puglia le iniziative dei candidati Bellanova a Bari, la Lega presenta proposta di legge regionale, oggi presentazioni Si-Verdi e M5S (Di giovedì 8 settembre 2022) I candidati del movimento 5 stelle incontrano oggi a Modugno i cittadini, secondo quanto fa sapere con un comunicato della deputata Ruggiero. Teresa Bellanova (Iss) a Bari ed in altre località del territorio oggi. Nel capoluogo alle 18,30 “La Biglietteria” in largo Adua, 3. Foggia: a mezzogiorno viene presentata la candidatura di Stefania Russo (Alleanza di sinistra-Verdi) alla Camera nel collegio plurinominale. Giacomo Conserva, capolista Lega nel collegio plurinominale Altamura-Taranto per la Camera, illustra con un comunicato la proposta di legge regionale che il gruppo leghista ha presentato riguardo al ristoro ambientale per i territori pugliesi in cui si opera ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 settembre 2022) Idel movimento 5 stelle incontranoa Modugno i cittadini, secondo quanto fa sapere con un comunicato della deputata Ruggiero. Teresa(Iss) aed in altre località del territorio. Nel capoluogo alle 18,30 “La Biglietteria” in largo Adua, 3. Fa: a mezzogiorno vieneta la candidatura di Stefania Russo (Alleanza di sinistra-) alla Camera nel collegio plurinominale. Giacomo Conserva, capolistanel collegio plurinominale Altamura-Taranto per la Camera, illustra con un comunicato ladiche il gruppo leghista hato riguardo al ristoro ambientale per i territori pugliesi in cui si opera ...

